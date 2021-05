In mille a ripulire l’alveo del Sarca: un successo l’iniziativa ecologica

TRENTO. Erano più di mille, in totale, armati di sacchetti della spazzatura a lavorare lungo il corso del Sarca, nella giornata di domenica 16 maggio. Lo scopo dell’iniziativa ripulire l’alveo del fiume dall’immondizia. Tutti hanno ricevuto i compimenti dell’assessore all’ambiente della Provincia Mario Tonina: «C’è sempre un buon motivo per ringraziare il nostro volontariato. Oggi ne abbiamo uno in più: mettere al centro l’ambiente come bene collettivo è un grande insegnamento civico che merita un forte applauso».

Un’ottantina di chilometri, da Madonna di Campiglio a Torbole che si sono trasformati nel campo dove uomini, donne e ragazzini hanno dato battaglia contro l’incuria e l’abbandono dei rifiuti. «Un plauso all'associazione Rotte Inverse del Basso Sarca guidata da Daniele Monetti - ha concluso Tonina - ed alle tante realtà associative e comunali che hanno aderito all’iniziativa all’insegna del principio che “insieme si può fare”. Come assessorato provinciale promuoveremo anche in futuro queste iniziative, che meritano un vero e proprio premio».