“In finale ci vado io”. La gioia di Nadia Battocletti e dei suoi fan sui social

TRENTO. Il prossimo appuntamento imperdibile davanti alla tv è lunedì 2 agosto quando, alle 14.40 ci sarà la partenza della finale femminile dei 5 mila metri delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

E alla partenza, fra le migliori al mondo, ci sarà anche la trentina Nadia Battocletti.

Che intanto si gode l’assoluta felicità di aver conquistato l’enorme traguardo alla sue prima competizione in una gara dei 5 cerchi.

Una felicità condivisa con l’Italia intera e in particolare con il suo Trentino. Che l’ha seguita (da Cavareno, paese natale, in particolare) lungo quei 5 chilometri che in qualche momento sembravano non finire mai.

"Ragazzi, ho corso con gente che vedevo solamente in televisione. Queste sono delle aliene, hanno personali migliori dei miei di 40 secondi, ma in finale ci vado io", queste le parole di Nadia dopo il traguardo che l'ha portata a segnare anche il suo primato personale.













E sono in tanti che si sono voluto congratulare con l’atleta.

Partendo da un mito dell’atletica quale è Salvatore Antibo: “E portaci in alto Nadia Battocletti , bravissima!!!!!” ha scritto su Facebook.

Poi la Federazione Italiana di Atletica Leggera: “NADIAAAAAAAA a 21 anni Nadia Battocletti è in FINALE OLIMPICA a Tokyo2020 nei 5000 metri con il primato personale di 14:55.83!!! Migliore prestazione italiana U23, una gara fantastica per la trentina, testa a testa con le grandissime”.

E Italia Team “StraordiNADIAAAAAAA! Sono subito emozioni forti per Nadia Battocletti, che all’esordio ai Giochi riesce a conquistare la finale nei 5000 metri con l’11° tempo complessivo. Sei magica Nadia!!”

C’è anche in sindaco di Trento Franco Ianeselli “Grande Nadia Battocletti! La ragazza dell'atletica trentina, già pluripremiata nonostante i suoi 21 anni, ha compiuto un'impresa non da poco conquistando (con il terzo posto nella sua batteria e un tempo strepitoso) la finale dei 5 mila alle Olimpiadi. Un risultato che è già un sogno. Complimenti Nadia!"

Non manca naturalmente il Coni: “FINALE olimpica per la debuttante Nadia Battocletti. La giovane trentina timbra il personale in 14’55”83 e accede all’ultima fase dei 5000 metri femminili! Bravissima Nadia! ItaliaTeam Tokyo2020.

La Federazione Italiana di Atletica Leggera Fidal Trentino “GRANDE Nadia Battocletti!!! #Cavareno in festa per la sua Nadia! Con una grande prova la ventunenne delle Fiamme Azzurre ha centrato l’accesso alla finale olimpica! Terzo posto e nuovo PB: 14’55”83!! Grande Nadia e bravissimo al coach Giuliano Battocletti!”

Le congratulazioni arrivano anche dal presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti “𝐍𝐀𝐃𝐈𝐀 𝐈𝐍 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 Grande prova di nadia.battocletti nella batteria dei 5mila donne: terza nella sua batteria con il primato nazionale. Con il suo 4'55"78 vola in finale”.