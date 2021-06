In Alto Adige un solo positivo ma i tamponi sono pochi: 2.164

Incidente sul lavoro in via Maria e Gesù questa mattina a Palermo. Un architetto della sovrintendenza durante un sopralluogo è caduta dentro una voragine di 10 metri nel cantiere dello Iacp dove si stanno realizzando 15 case popolari. La donna è stata soccorsa e recuperata dai vigili del fuoco e affidata alle cure dei sanitari del 118 che l'hanno trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Civico. Nella caduta si sarebbe provocata alcune fratture ed escoriazioni.