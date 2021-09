In 19 ore oltre 2mila prenotazioni per la terza dose di vaccino in Trentino

TRENTO. All’aggiornamento delle 18, sono state superate le 2.000 prenotazioni (esattamente sono 2.067) per la terza dose del vaccino contro il Covid destinata a ultrafragili e over 80.

Le prenotazioni sono state aperte alle 23 di ieri, 24 settembre.

Rientra nella categoria degli ultra fragili che complessivamente in Trentino sono circa 3500:

· chi soffre di una patologia immunodepressiva,

· chi assume farmaci che deprimono il sistema immunitario,

· i soggetti trapiantati o in attesa di trapianto,

· i malati oncologici,

· chi ha una patologia rara,

· chi fa il trattamento di dialisi peritoneale.

I dializzati vengono chiamati per la vaccinazione direttamente dai centri dialisi di riferimento.

Come per la prima e seconda dose gli ultra fragili riceveranno un sms di invito per prenotare al Cup online.

Attenzione alle tempistiche, ricorda l'Apss: gli ultra fragili possono prenotare il vaccino almeno 28 giorni dopo la seconda dose, mentre gli over 80 (nati nel 1941 o negli anni precedenti) devono attendere almeno sei mesi dall’ultima dose. I circa 4 mila ospiti delle case di riposo interessati dalla terza dose saranno invece vaccinati direttamente attraverso le Rsa senza bisogno di prenotarsi. Intanto oggi e domani (25 e 26 settembre) torna l’Open day vaccinale al drive through di Trento sud: accesso senza prenotazione per chi non ha fatto ancora nessuna dose.