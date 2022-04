Il pesce d'aprile dei vigili del fuoco volontari: in Alto Adige divise rosa fucsia per le donne

BOLZANO. Divise rosa per le donne che svolgono servizio nei corpi dei vigili del fuoco volontari dell’Alto Adige.

Una novità annunciata dalla Federazione sui suoi profili social, ma che altro non era se non uno spassoso pesce d'aprile.

«In occasione delle modifiche alle uniformi da intervento abbiamo pensato anche alle 320 donne che svolgono servizio volontario nei corpi dei vigili del fuoco volontari in provincia.

Per questo motivo da subito anche la nuova uniforme sarà disponibile per loro in un colore speciale “Girlpower”».