Il conduttore tv e imprenditore Alex Galtarossa è gravissimo

BOLZANO. La città sta trattenendo il fiato. Sgomenta e incredula. E la notizia che si è diffusa nella giornata di ieri non poteva essere accolta in altro modo: Alex Galtarossa, 54 anni, conduttore televisivo, personaggio conosciutissimo in città e imprenditore a dir poco vulcanico, sta lottando con la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Maurizio.

Che Alex non stesse bene, alle prese con il Covid dall’inizio di febbraio, lo sapevano in molti. In molti sapevano che lui, dopo aver combattuto a casa con quel maledetto virus, aveva dovuto essere ricoverato nell’ospedale del capoluogo, qualche settimana fa.

Si sapeva che la situazione era stata seria, ma anche che il possente fisico di Alex gli aveva permesso di superare la fase critica e di poter tornare a guardare con fiducia al futuro, accanto alla sua compagna Tatiana e alla sua bimba. Nessuno, però, poteva immaginare che un improvviso malore, nelle scorse ore, avrebbe fatto di nuovo precipitare la situazione.

Il quadro clinico dell’uomo è delicatissimo.

L'uomo è conosciuto molto anche in Trentino in quanto volto noto delle tv locali.

