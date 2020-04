Ignazio e Cecilia, lezioni di taglio della legna da Francesco e momenti di intimità a Palù

PALU' DI GIOVO. Chi non lavora non fa l'amore, diceva Celentano. Ignazio Moser e la sua bella, Cecilia Rodriguez sembrano averlo preso in parola e in questo periodo di limitazione dei contatti sociali hanno deciso di dedicarsi ai contatti più... intimi, nella casa di Palù di Giovo della famiglia Moser, assieme ad altre attività all'aria aperta da "quasi-veri" contadini, come il taglio della legna e la cura delle vigne.

Naturalmente, a modo loro, come mostrano le immagini che la celebre coppia posta su Instagram, dove Cecilia si cimenta con la scure in infradito, sotto l'attenta guida del quasi suocero Francesco Moser.

Gustoso il siparietto fra padre e figlio, con un Ignazio che inizia a tagliare e un Francesco che subito interviene per fargli vedere come si fa, con Cecilia che propone: "Adesso dovremo vedere chi taglia in meno tempo". L'ex campione di ciclismo non se lo fa ripetere e coinvolge la modella e presentatrice: "Se il legno lo metti in piedi ce la fai anche tu". Lei ci sta: "Adesso provo anch'io!". "Devi dare un colpo secco", le spiega il Checco.







































Ignazio e Cecilia, una quarantena passata a far l'amore e a far legna Il figlio di Francesco su Twitter posta immagini di intimità con la fidanzata e commenta: "Mah... vi dirò che alla fine questa quarantena non é poi così male 🙈😂". Lei viene anche oinvolta dal quasi-suocero ed ex campione in una lezione di taglio legna (foto dai profili Twitter). LEGGI L'ARTICOLO: Un dolce isolamento a Palù

Il tempo passa sereno nella tenuta Moser, dove la coppia ha la fortuna di avere molto spazio a disposizione. Cecilia posta anche l'immagine delle inferriate di una finestra (sensazione di reclusione?), ma anche tante belle altre foto all'aperto con il fidanzato. La più bella, forse, è quella con la torta per i trent'anni della showgirl. Festeggiati lontani dai riflettori, ma non dai social. (l.m.)