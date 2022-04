Ibride ed elettriche, in un anno parco auto più che triplicato

BOLZANO. Dopo il decreto per mitigare l’aumento del prezzo dei carburanti, la scelta dell’auto diventa sempre più importante. Ibride, elettriche, ma anche le alimentazioni tradizionali nuove e usate di nuova generazione, possono perlomeno contribuire a contenere i consumi. Ma qual è la fotografia in Italia?

Le vendite di auto ibride ed elettriche stanno crescendo sensibilmente, tanto da rappresentare nei primi due mesi dell’anno ben il 41,2% sul totale di auto nuove (al netto del noleggio). Inoltre, nel 2021 il parco auto circolante di auto ibride ed elettriche in Trentino-Alto Adige, rispetto al 2020, è più che triplicato (+246,2%), passando da 28.435 vetture a ben 98.443. Secondo l’analisi del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI - Automobile Club d'Italia, il Trentino-Alto Adige, insieme alla Valle d’Aosta, nel 2021 è la regione con il parco circolante di autovetture meno obsoleto e datato rispetto agli altri territori italiani.

Delle 1.214.564 auto in circolazione, le ibride ed elettriche in Trentino-Alto Adige rappresentano ben l’8,1% (nel 2020 era del 2,4%) -un valore nettamente superiore alla media nazionale-, con le elettriche che arrivano all’1,9%.

Se si considerano le auto “meno green”, solo il 10,5% del parco circolante ha una classe di emissioni Euro 3 o inferiore (la media nazionale è del 28,5%). Anche considerando l’età media, solo il 14,9% ha 15 anni o più.

Sicuramente la strada è quella corretta ma ancora lunga per un rinnovo radicale a livello italiano, frenato al momento anche dalle vicende di stretta attualità come la carenza dei microchip che ha colpito soprattutto il nuovo e la delicata situazione politica internazionale. Una cosa è certa. In questo momento per i consumatori il fattore economico resta prioritario, ed è per questo che gli incentivi per l’acquisto di auto nuove da un lato e l’ampia disponibilità di auto usate di nuova generazione sul mercato digitale, che permette di acquistare vetture di qualità a prezzi più “contenuti”, possono favorire questo percorso di “svecchiamento”. Su AutoScout24, infatti, oltre alle vetture nuove, ben il 58% dell’usato presente è Euro 6 e quasi sei su dieci hanno 5 anni o meno.

Qual è la fotografia a livello provinciale?

Partiamo dalle auto ibride ed elettriche. In particolare, a Trento, con il 9,5% si registra il tasso più alto di vetture sul totale in circolazione, mentre a Bolzano è del 5,9%. E se si considerano solo le “elettriche”, a Trento il dato arriva al 2,6%.

Nelle due province, la presenza di auto ibride ed elettriche è aumentata rispettivamente del +253,9% a Bolzano e del +243,2% a Trento.

E se guardiamo la classe di emissioni?

A Trento il tasso di vetture “meno green”, ovvero con una classe Euro 3 o inferiore, è solo del 9,1% sul totale delle auto in circolazione nella provincia. Segue Trento con il 12,6%. Se si considerano solo le auto più inquinanti Euro 0, rappresentano solo il 3,5% a Bolzano e il 2,2% a Trento.