I pompieri chiamati ad intervenire… per un maialino allo spiedo

MERANO. L’allarme incendio? Causato da un maialino allo spiedo. Sulla pagina Facebook della Scuola Provinciale Antincendi dell’Alto Adige, tra le immagini di un intervento e l’altro, c’è spazio anche per un sorriso.

Ecco il divertente episodio raccontato in un post dai protagonisti, i vigili del fuoco volontari di Merano: “Dalla ditta esce troppo fumo: arrivano i vigili del fuoco, ma era un maialino allo spiedo. Il fatto è successo praticamente all’ora di pranzo. I vigili del fuoco sono scattati sull’attenti per una segnalazione di troppo fumo da un edificio. Sono arrivati subito sul posto ma, invece di trovare un incendio, hanno trovato un barbecue fumante. Quindi falso allarme. Un sospiro di sollievo per i vigili del fuoco, che non devono intervenire e possono svestirsi e farsi due risate”. Anche l’hashtag fa sorridere: “#interventispeciali”.