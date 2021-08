Green Pass, pronti i primi 100 totem per i locali in Trentino

TRENTO. E’ stato installato nella sede della Provincia, in Piazza Dante a Trento, uno dei primi totem per la verifica del Green Pass pur non essendo obbligatorio – ricorda la Provincia in una nota - il possesso del certificato per accedere alla struttura.

I primi 100 dispositivi - in fase di consegna a cura della Protezione Civile - saranno destinati a strutture pubbliche, sanitarie e socio/sanitarie del Trentino. Potranno dotarsi di questi apparecchi anche gli esercenti del territorio, secondo quanto previsto da un’apposita ordinanza firmata dal presidente della Provincia.