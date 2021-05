Gli imprenditori trentini: «Vogliamo vaccinare i nostri dipendenti»

TRENTO. Il Coordinamento provinciale imprenditori del Trentino chiede di poter organizzare e gestire eventi per somministrare il vaccino ai lavoratori dipendenti delle imprese, e conferma la disponibilità a vaccinare gli utenti delle categorie previste dal piano vaccinale dell'Azienda sanitaria.

Il primo hub sarà aperto dalla Cooperazione trentina questo fine settimana al Palacongressi di Cavalese, a supporto dell'Azienda sanitaria per vaccinare gli ultrasessantenni.

Le organizzazioni imprenditoriali trentine, in proprio o convenzionate tra di loro - è stato detto in conferenza stampa - si rendono disponibili a fornire il servizio ai propri associati allestendo diversi siti vaccinali sul territorio, con lo scopo di somministrare il vaccino anti Covid al personale dipendente delle imprese senza limiti di età. A tale scopo, si prevede la firma di apposita intesa tra Coordinamento, Provincia e Apss. È prevista l'attivazione di un sistema di prenotazione per raccogliere le adesioni da parte delle imprese associate, e successivamente da parte dei dipendenti.

Il progetto prevede - ad iniziativa, per ora, della Cooperazione trentina - l'attivazione di centri sul territorio, sempre nei fine settimana, a Mezzana in Val di Sole, Borgo Valsugana, Pinzolo in Val Rendena o altri luoghi che saranno concordati in base alle esigenze. Nei centri saranno vaccinati i dipendenti delle imprese convenzionate per il tramite delle rispettive organizzazioni imprenditoriali.