Giuliano Brunori premiato come ambasciatore del Trentino per i congressi 2020

TRENTO. Promuovono il Trentino in Italia e nel mondo come luogo d’incontro, facendosi portavoce del territorio per proporlo come sede di meeting o convention. Sono professori, medici, ricercatori, manager, rappresentanti del mondo della cultura, delle istituzioni pubbliche e private.

Gli Ambasciatori del Trentino per i congressi rappresentano il cuore del progetto promosso da Riva del Garda Fierecongressi, capofila della meeting industry regionale, che li supporta nel percorso di acquisizione di un evento e che annualmente premia il loro impegno nel promuovere la destinazione congressuale trentina nel mondo.

Quest’anno, ancora nell’impossibilità di realizzare eventi fisici, la società ha deciso di non rinunciare a valorizzare il ruolo degli Ambasciatori trasformando il tradizionale appuntamento loro dedicato in un evento online, andato in scena in diretta streaming dal Centro Congressi di Riva del Garda.

Il tema della formazione è stato al centro del webinar moderato da Alberto Mattiello - Future Thinking Director Wunderman Thompson, business futurist, autore, speaker internazionale ed esperto di innovazione. A intervenire nel dibattito Andrea Dusi - Consigliere Delegato di Treccani Futura, Giuliano Trenti - CEO e Founder NeurExplore e Paola Venuti - Prorettrice alla Didattica dell’Università di Trento, per approfondire i cambiamenti impressi dalla pandemia a questo settore, e come i nuovi valori ibridi per il design dei processi di apprendimento possono trasformarlo nel prossimo futuro.

“Organizzare un evento congressuale, scientifico, medico o professionale, significa favorire lo sviluppo della scienza e della ricerca generando scambio di idee e di conoscenza, favorendo lo sviluppo dell’economia, l’indotto sul territorio e i flussi turistici - ha introdotto durante l’evento Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi - lI settore del turismo congressuale, oggi fortemente colpito dalle conseguenze generate dalla pandemia, rappresenta fonte di ricchezza e strumento di promozione per una destinazione.

Ecco perché, celebrare i nostri ambasciatori in un momento storico come questo e per un anno eccezionale come è stato il 2020, acquisisce oggi un valore ancora più importante e un’opportunità per sottolineare l’insostituibile forza della rete e delle relazioni che generano gli eventi”.

Ad anticipare il talk e la premiazione, i saluti istituzionali portati da Pier Paolo Benetollo, Direttore Generale Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento, seguito da Giorgio Cestari, Responsabile Servizio turismo e sport della Provincia autonoma di Trento.

A sottolineare il valore dell’iniziativa, Silvia Betta, Vicesindaco di Riva del Garda: “Abbiamo tutti bisogno di una ripartenza e di una rinascita e credo sia importante per Riva del Garda rinascere anche dal punto di vista degli eventi congressuali in quanto volano di sviluppo per il territorio su cui dobbiamo continuare a puntare e che, nonostante il periodo di difficoltà, può aiutare la ripresa nel 2021 dell’economia locale.



La formula vincente per gli Ambasciatori promossa da Riva del Garda Fierecongressi ci entusiasma, in quanto riconosce il lavoro di professionisti capaci e meritevoli che sanno promuovere la città come un luogo dove potersi incontrare. Un ringraziamento quindi agli organizzatori di questo evento e agli Ambasciatori del Trentino per l’importante attività che svolgono a favore del nostro territorio”.

Il mondo della sanità è stato protagonista dell’evento: premiato come Ambasciatore del Trentino per i congressi 2020, Giuliano Brunori - Past President della Società Italiana di Nefrologia (S.I.N.) nonché Professore Associato e Direttore presso l’Unità operativa nefrologia ed emodialisi - multizonale dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, per l’organizzazione al Centro Congressi di Riva del Garda del 61° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia.

Un evento “phygital”, che si è svolto nel mese di ottobre e che ha consentito di fondere l’esperienza reale a quella virtuale, garantendo la salvaguardia della salute dei partecipanti presenti e altrettanta efficienza nei collegamenti digitali.

“Un grande risultato, in quanto siamo stati una delle pochissime società scientifiche che è riuscita a fare in quel periodo un congresso in parte in presenza, da un lato permettendo a circa 200 nefrologi italiani di essere a Riva del Garda e dall’altro realizzando in maniera esemplare anche tutta la parte online per consentire la partecipazione a distanza - ha affermato Brunori - Grazie alle tecnologie e al personale del Centro Congressi siamo riusciti a garantire quello che per noi rappresenta il più importante momento formativo. Con l’impegno per il futuro, quando l’emergenza covid ci permetterà di tornare ai congressi in presenza, di riportare questo evento a Riva del Garda e poter godere di un Centro Congressi e una location che sicuramente merita la presenza di tutti i nefrologi italiani”.