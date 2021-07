Giudicarie, bruciati 2 chili di marijuana

TIONE. Sono andati in “fumo”. Ma questa volta letteralmente. Stiamo parlando di 2 chili di marijuana che la polizia locale delle Giudicarie aveva sequestrato in precedenza.

Un bel po’ di sostanza stupefacente che gli agenti della Locale, su ordine del tribunale di Trento, oggi, lunedì 26 luglio, hanno bruciato.

Un modo veloce e sicuro per distruggere quanto era stato sequestrato nell’ambito dei controlli su quanto accade della zona di competenza.

I due chili di marijuana avrebbero potuto fruttare, nel caso in cui la vendita illecita non fosse stata fermata dagli agenti, qualcosa come 10 mila euro.