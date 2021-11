Giro d’Italia 2022: una tappa partirà da Borgo Valsugana

BORGO. “Una notizia davvero straordinaria quella della partenza di una tappa del prossimo Giro d'Italia da Borgo Valsugana. La Valsugana sarà protagonista in quelle due giornate con un arrivo sull'Altopiano di Lavarone e il giorno successivo la partenza da Borgo in direzione Treviso”.

Così il sindaco di Borgo, Enrico Galvan commenta con un post su Facebook la notizia della partenza di una tappa del prossimo Giro d’Italia dal suo territorio.

"Borgo Valsugana – prosegue – è riconosciuta a livello internazionale per la nostra bellissima Coppa d'oro che negli anni ha visto passare generazioni di campioni e quindi un luogo ideale dove far vivere un importante appuntamento internazionale come lo è il Giro d'Italia. Sarà una festa dello Sport in cui tutta la comunità della Valsugana si vestirà di rosa: strade, palazzi, Castel Telvana e tutto il nostro centro storico omaggeranno il Giro.

Sono orgoglioso che Borgo Valsugana possa mostrarsi in tutta la sua bellezza perché la partenza del giro d'Italia è sicuramente una vetrina importante per promuovere noi e tutta la Valsugana".

Il Giro d'Italia di ciclismo edizione numero 105, che partirà dall'Ungheria venerdì 6 maggio 2022 (l'epilogo a Verona il 29 dello stesso mese), prevede sette tappe adatte velocisti.

Le frazioni sono state presentate oggi, 8 novembre, dagli organizzatori di Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport.

Le prime due tappe si disputeranno in Ungheria, le altre sul territorio italiano. In terra magiara la prima collegherà Budapest a Visegrad (195 chilometri) e la seconda Kaposvar a Balatonfuered (201 km). Primo appuntamento in Italia con la Catania-Messina lunga 172 km; si proseguirà con la Palmi Calabro-Scalea (Riviera dei cedri) di 192 km; toccherà poi alla Sant'Arcangelo di Romagna-Reggio Emilia di 201 km; infine alla Sanremo-Cuneo di 157 km e alla Borgo Valsugana-Treviso di 146 km. (foto dalla Gazzetta dello Sport)