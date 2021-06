Gattino "incastrato" nel motore di un'auto: lo salvano i pompieri

BOLZANO. Storia a lieto fine dopo due ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco di Bolzano quella che ha come scenografia il parcheggio interrato dell’ospedale e come protagonista un piccolo gatto grigio.

Qui un gattino, chissà per quale ragione, aveva cercato e trovato rifugio all’interno del motore di una macchina, una Volkswagen. Un rifugio molto stretto visto che il gattino alla fine era letteralmente incastrato.

Chiamati in soccorso dell’animale, sono arrivati i pompieri che hanno impiegato, come detto un paio di ore ma alla fine sono riusciti ad estrarre il gatto vivo dal motore per quanto molto spaventato.

Il gattino alla fine è stato preso un carico dal canile Sil.

Le foto dell’intervento particolare sono di Franco Isaia.