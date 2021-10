Furgone contro un camion sull’A22, un ferito grave

CHIUSA. Grave incidente oggi pomeriggio (28 ottobre) alle 18 sull’A22, in corsia sud all’altezza di Chiusa.

Un furgone ha tamponato un camion e l'autista che era alla guida è rimasto ferito in modo molto grave.

Dopo le prime cure della Croce Bianca sul posto, l’uomo è stato elitrasportato all’ospedale di Bolzano.

Disagi alla viabilità in direzione sud.

Sul posto i vigili del fuoco di Chiusa e di Bolzano per metttere in sicurezza l'area interessata e ripristinare la sede stradale, e la polizia stradale per i rilievi dell’incidente.