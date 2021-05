Fugatti chiude le porte ai migranti: “Non possiamo accettare l'arrivo di migliaia di clandestini. L’Ue intervenga urgentemente”

TRENTO. "Non possiamo continuare ad accettare l'arrivo di migliaia di clandestini sulle nostre coste. Nel momento nel quale siamo concentrati a riaprire il Paese e far ripartire in sicurezza tutte le attività non possiamo permetterci lo sbarco di migliaia di persone durante un'emergenza sanitaria". Sono le parole, destinate a far discutere, del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

"Attendiamo da tempo un intervento urgente da parte dell'Unione europea per gestire i flussi migratori - continua Fugatti - perché serve ripartire con i ricollocamenti nei vari Paesi europei. Il Trentino, già pesantemente provato dall'emergenza sanitaria, non può essere ulteriormente gravato nell'affrontare problemi di ordine pubblico legati alla gestione dell'immigrazione clandestina."