Fugatti ai Comuni: manovra 2022, anticipati 300 milioni per investimenti a debito

TRENTO. Sono 300 i milioni di investimenti a debito contenuti nella manovra di bilancio della Provincia di Trento. Il presidente Maurizio Fugatti, illustrando la manovra al Consiglio delle autonomie locali, ha ricordato come nel bilancio 2022 si sia anticipato di un anno il programma di finanziamento a debito per 300 milioni di euro degli investimenti sul territorio, inizialmente previsto per 100 milioni di euro per ciascuno dei tre anni 2021 2022 e 2023.

Grazie al debito che sarà autorizzato nel bilancio 2022, la Provincia autonoma ha deciso di finanziare una serie di ulteriori opere tra cui il collegamento San Martino-Passo Rolle.

Le altre opere pubbliche di valore superiore a 50 milioni di euro già finanziate sono: il primo lotto della circonvallazione di Pinzolo e la sistemazione della statale della Valsugana, la variante di Canazei, il rifacimento del ponte di Canova e la ciclabile del Garda.