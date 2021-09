Focolaio in vacanza: 23 turisti trentini in isolamento

TRENTO. Fra i nuovi positivi di oggi rientra anche un gruppo di 23 turisti trentini in vacanza a Rimini. Un focolaio che ha costretto le autorità sanitarie a mettere tutti in isolamento fiduciario. Si tratterebbe però di persone vaccinate, che hanno riportato sintomi lievi.

Oggi nessun decesso e 58 nuovi casi di positività, 36 al molecolare e 22 all’antigenico.

Sul fronte dei ricoveri si registrano due nuovi ingressi e una dismissione che portano il totale a 21. Di questi una persona si trova in rianimazione. Non si tratta del paziente che era ricoverato ieri, che sta meglio, ma di un nuovo ingresso, un settantenne non vaccinato.