Focolaio Covid nella colonia di Cesenatico, al via l’operazione rientro in Trentino

TRENTO. “La situazione a Cesenatico anche oggi (24 agosto) appare sotto controllo”. Questa l’ultima comunicazione che arriva dalla Provincia di Trento.

L’incremento dei contagi – spiega una nota – si limita ad una sola unità, a distanza di due giorni dall’esplosione del focolaio che ha interessato 36 ospiti della colonia gestita dall’Aerat.

Il nuovo contagio non riguarda gli ospiti: si tratta di un operatore di cucina dipendente della ditta esterna che ci gestisce il servizio.

Sotto il profilo sanitario, da registrare l’ulteriore miglioramento delle condizioni dei pochi soggetti sintomatici sul totale dei positivi tracciati dal tampone.

Nel frattempo si sta velocemente perfezionando il piano di rientro di ospiti e animatori della struttura.

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari, in collaborazione con la Provincia – in particolare i Dipartimenti Salute, Protezione civile e Trasporti – sta organizzando il trasporto che nella giornata di venerdì assicurerà il ritorno in Trentino, non solo dei soggetti negativi, ma anche di quanti hanno contratto il virus.

Si seguiranno naturalmente protocolli rigidi, in particolare per i contagiati, ai quali verrà offerta la possibilità di soggiornare in una struttura messa a disposizione dalla Provincia.

L’Azienda sanitaria continuerà a seguire ogni singolo soggetto sia sotto il profilo delle procedure di isolamento sia per garantire ogni forma di assistenza qualora ne emergesse la necessità.