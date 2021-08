Focolaio Covid al villaggio della Caritas di Bolzano a Caorle

BOLZANO. A Caorle nel villaggio estivo "Josef Ferrari" gestito dalla Caritas della Diocesi di Bolzano-Bressanone tre bambini provenienti dall'Alto Adige sono risultati positivi al Covid-Test.

Anche una accompagnatrice è risultata positiva.

50 bambini che sono stati a contatto con i bambini positivi ora si trovano in isolamento.

I bambini positivi hanno qualche linea di febbre e raffreddore.

Sono ritornati a casa in accordo con le autorità. Non è chiaro come siano entrati in contatto col virus.

Sono 260 i bambini e giovani e 30 gli accompagnatori che si trovano nel villaggio estivo a Caorle.

Per i bambini che non sono stati a contatto con i positivi la vacanza continua.