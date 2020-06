Festival dell’Economia online, la prossima settimana le conferenze dei ministri Gualtieri e Manfredi

TRENTO. Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri e il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, saranno ospiti, la prossima settimana, al Festival dell’Economia online di Trento, per discutere, con alcuni dei maggiori economisti italiani, le ricette più efficaci per far ripartire l’Italia. Giunto alla sua quindicesima edizione, il Festival ha messo in campo una serie di appuntamenti online che, ogni giorno, fino al 24 settembre, proporranno incontri e dialoghi, tra economisti, scienziati ed esponenti del mondo delle imprese e della politica.

Ecco il programma fino al 19 giugno

13 giugno ore 10:00

Archivio

Ripensare la lotta alla povertà (2011)

Esther Duflo

L’economista Francese, Premio Nobel per l’Economia nel 2019, prima nel 2007 e poi nel 2011, tenne a Trento due lezioni sulle tematiche che la porteranno, 8 anni dopo, a vincere l’illustre premio. Nella lezione che vi proponiamo la Duflo illustra i primi risultati del suo approccio alla lotta alla povertà basato su rigore scientifico e attenti esperimenti sul campo.

14 giugno ore 10:00

Archivio

L'economia dell'obesità (2017)

Kiersten Strombotne

Cosa ci dice la ricerca economica sui fattori che sono alla base dell’obesità in tutto il mondo. Le implicazioni di politica economica di questi risultati: come migliorare le condizioni di salute della popolazione e contenere i costi della sanità alla luce di questi risultati.

15 giugno ore 09:00

Le parole chiave dell’economia

Tommaso Monacelli presenta la parola "Recovery Fund"

La Commissione Europea ha proposto un Recovery Fund da 750 miliardi che mira non solo a contrastare la crisi provocata dal Covid-19, ma anche a rinnovare il progetto europeo. Come funzionerà? Quali sono le differenze con il Mes? Sarà il primo passo verso la costruzione di un'unione fiscale? Ne parliamo con Tommaso Monacelli, professore di economia monetaria e redattore de lavoce.info

16 giugno 11:00

Appunti per la ripartenza

Innocenzo Cipolletta, Carlo Rosa

Il coordinatore del Comitato Editoriale del Festival dell’Economia di Trento dialoga con Carlo Rosa, Ceo di DiaSorin, leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro e in prima linea nello sviluppo dei test per il COVID-19. Quali sono le sfide future del sistema sanitario nazionale?

17 giugno ore 18:00

L’economia ai tempi del COVID – evento LIVE

Tito Boeri, Roberto Gualtieri, Guido Tabellini

Al centro della discussione la ripartenza dell’Italia. I fondi stanziati dall'Unione Europea sono una grande opportunità, ma quale strategia sceglierà il Governo italiano per utilizzarli? Quali sono i settori chiave su cui puntare per rilanciare il Paese? Ne discuteranno a tre voci il Direttore scientifico del Festival, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e il professore di Economia della Bocconi Guido Tabellini.

18 giugno ore 18:00

Intersezioni - evento LIVE

Paolo Collini, Giuseppe Laterza, Gaetano Manfredi

L’editore Giuseppe Laterza incontra il rettore dell’Università di Trento e il Ministro dell’Università e della Ricerca per discutere sui cambiamenti che la pandemia ha portato nell’ambito della formazione universitaria: cosa sta facendo il governo e come cambiano le condizioni della didattica e della ricerca?

19 giugno ore 10:00

Consigli di lettura

Tonia Mastrobuoni, Irene Tinagli

Il libro scelto questa settimana è “Rivoluzione globotica. Globalizzazione, robotica e futuro del Lavoro” di Richard Baldwin edito da Il Mulino. Un’analisi di come l’automazione, l’intelligenza artificiale e la robotica stanno rimodellando le nostre vite a ritmi travolgenti. La rivoluzione della globotica.

