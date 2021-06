Evade (dai domiciliari) per rubare: denunciato un 23enne

BRUNICO. I militari dell’Aliquota operativa della Compagnia Carabinieri di Brunico, a conclusione di attività d’indagine, hanno denunciato per il reato di furto aggravato in concorso una coppia di ragazzi che lo scorso 21 aprile aveva rubato, da un negozio di abbigliamento nel centro di Brunico, una giacca che era posizionata in esposizione su uno stand all’ingresso dell’attività commerciale.

I carabinieri, visionando i filmati dell'impianto di videosorveglianza del negozio di abbigliamento, hanno riconosciuto un ventitreenne di San Vigilio di Marebbe e una ventiquattrenne straniera che lo accompagnava e che si erano appropriati furtivamente del capo di vestiario allontanandosi velocemente.

La conoscenza dei soggetti di “interesse investigativo” da parte dei militari dell’Arma ha permesso di individuare entrambi i giovani, noti alle forze dell’ordine per aver già commesso reati “predatori”.

I carabinieri hanno quindi chiesto e ottenuto dalla Procura della Repubblica di Bolzano un decreto di perquisizione che è stato eseguito presso il domicilio dell’indagata dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato il capo di abbigliamento che era stato rubato.

I Carabinieri della Compagnia di Brunico hanno quindi denunciato anche per un altro reato il ventitreenne di San Vigilio. Lo stesso infatti si era reso responsabile del reato di furto approfittando del permesso che gli era stato concesso dall’autorità giudiziaria per allontanarsi da casa dove era ristretto in regime degli arresti domiciliari. è quindi stato denunciato anche per il reato di evasione.

Per lui quindi il reato di furto avrà un’ulteriore aggravante, prevista per chi commette un reato durante un evasione.