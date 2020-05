Estetisti e parrucchieri, via libera alle linee guida

TRENTO. Il Tavolo Covid 19 questa mattina ha dato il via libera alle linee guida per le attività che operano nell’ambito della cura alla persona, dunque centri estetici e parrucchieri, con l’astensione dei sindacati. Cgil Cisl Uil hanno partecipato in modo costruttivo a tutto il confronto, sia come confederazioni nell’ambito del tavolo provinciale, sia nei sotto tavoli di settore con le categorie Filcams, Fisascat e Uiltucs. Le linee guida prevedono comunque la possibilità di inserire integrazioni o modifiche alla luce di quanto verrà definito dal confronto Stato-Regioni, attualmente in corso.

Nel merito i sindacati hanno condiviso molti dei contenuti delle linee guida, che hanno fatto proprie le decisioni emerse al termine di un articolato e positivo confronto nei sotto-tavoli di settore. Unici punti di criticità, su cui i sindacati hanno fatto mettere a verbale la loro contrarietà, la distanza minima tra le poltrone e l’uso dei guanti obbligatori in tutte le operazioni e i trattamenti svolti nei centri estetici.