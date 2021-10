Due sorelle pizzicate a rubare in un b&b di Merano: in arresto

MERANO. I militari dell’aliquota radiomobile dei carabinieri di Merano hanno arrestato due sorelle croate per furto in abitazione.

Bravo e fortunato è stato il proprietario di un bed & breakfast di Merano che ha notato dalla telecamera di videosorveglianza due donne entrare nella propria struttura ricettiva e ha immediatamente chiamato il numero unico di pronto intervento 112. L’operatore della centrale operativa della compagnia di Merano ha immediatamente inviato sul posto due autopattuglie per cercare di bloccare le ladre e impedire ogni tentativo di fuga.

Così i militari intervenuti hanno pizzicato le due donne proprio mentre uscivano con le tasche piene di refurtiva e le hanno arrestate in flagranza di reato.

Erano riuscite a entrare, usando arnesi da scasso, nell’appartamento preso in affitto da un turista tedesco settantenne in vacanza nel Burgraviato. Le due donne avevano sottratto 850 euro in contanti che sono stati subito restituiti al derubato una volta giunto in caserma.

Le due, entrambe cittadine croate senza fissa dimora, di 23 e 22 anni, di professione ladre di abitazioni, avevano addosso anche gli attrezzi del mestiere, un cacciavite, una chiave inglese e un pezzo di plastica solitamente utilizzato per aprire le porte non chiuse a chiave.

Purtroppo l’elevata presenza di turisti, che hanno ancora l’obsoleta abitudine di portare con sé molti contanti, rende questa provincia per il ladri come il miele per le mosche. Per questo i carabinieri invitano sempre i cittadini a chiamare il 112 per segnalare persone sospette che si aggirano nei centri abitati o che suonano ai campanelli delle case.