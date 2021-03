Di Maio: “Chico Forti in attesa degli ultimi documenti per essere trasferito in Italia”

TRENTO. "Chico Forti lo sentiamo pressoché ogni giorno. Stiamo aspettando gli ultimi documenti dell'amministrazione Usa per poter procedere al trasferimento in Italia. La buona notizia è che è stato recentemente spostato in un nuovo penitenziario dove ci sono detenuti proprio in attesa di essere trasferiti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ospite di Tg2 Post sul caso del trentino in carcere in America.

Sta per realizzarsi il sogno dello zio Gianni: "Sono assolutamente certo – diceva l’8 marzo nel giorno del 62esimo compleanno del nipote – che Chico sarà presto in Italia. Il passo più importante è stato fatto. La partita però, al momento, è ancora nelle mani degli americani. Per questo motivo speriamo che il nuovo esecutivo continui a far pressioni sugli Stati Uniti per portare a buon fine un iter che finalmente ha preso la giusta direzione”.