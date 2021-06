Dall'aeroporto di Bolzano decollati i primi voli di Sky Alps. Destinazione Olbia e Ibiza

BOLZANO. Hanno ripreso oggi all'aeroporto di Bolzano i voli di Sky Alps. Il primo volo è partito la mattina presto diretto ad Olbia in Sardegna, nel primo pomeriggio è poi partito un volo per Ibiza in Spagna.













































































Vacanze, ripartono i voli Sky Alps da Bolzano. Prime destinazioni Olbia e Ibiza Dall’1 luglio a queste due destinazioni si aggiungeranno altre mete, come Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Roma, Parma, Ibiza, Düsseldorf e Berlino (foto Kemenater)

I voli vengono effettuati con aeromobili Dash - 8 che possono trasportare fino a 78 passeggeri. Dal 1 luglio a queste due destinazioni si aggiungeranno altre mete, come Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Roma, Parma, Ibiza, Düsseldorf e Berlino.