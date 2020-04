Da Gramellini il pizzaiolo multato dopo la consegna all'ospedale: "E' nata altra solidarietà"

TRENTO. E' approdato in tv il caso della multa ricevuta dal pizzaiolo di Trento Alberto Paliani, che alcuni giorni fa, dopo una consegna benefica al Santa Chiara, si è visto rifilare una sanzione da 373 euro perché a bordo dell'auto aveva un collega venuto per aiutarlo.

Iei sera, 18 aprile, Massimo Gramellini ha intervistato il titolare della pizzeria Da Albert nel suo programma su Rai3, “Aspettando le parole”. Il video è stato poi postato da Paliani sulla pagina Facebook del locale.

Il pizzaiolo ha spiegato di non avere voluto ingigantire la vicenda della multa, "giustificando" i vigili che - ha detto - si sentono dire spesso le scuse più fantasiose.

Ha invece sottolineato come la vicenda abbia suscitato altre iniziative benefiche: c'è chi si è fatto avanti per raccogliere i soldi della multa e "Albert" ha voluto destinare i fondi alla sanità pubblica.

Sono anche arrivate donazioni di persone (una di 100 euro), per forniture di pizze all'ospedale.

Paliani ha anche detto di avere creato un coodinamento fra ristoratori ed esercenti in modo da non portare in ospedale gli stessi prodotti.

Vi proponiamo anche il video in cui il pizzaiolo spiegò di avere ricevuto la multa.