Covid, un decesso e 73 nuovi positivi in Trentino

TRENTO. Il bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) registra un nuovo decesso dovuto al Covid in Trentino. Si tratta di un uomo non vaccinato di 83 anni, ricoverato in una struttura intermedia.

Sono invece 73 i nuovi casi positivi: 33 risultati positivi al tampone molecolare (su 483 test effettuati) e 40 all'antigenico (su 5.691 test effettuati).

I tamponi molecolari poi confermano 62 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Il numero di pazienti ricoverati è pari a 73, di cui otto in rianimazione e dieci in alta intensità.

Complessivamente sono 1.965 i casi Covid attualmente attivi nella provincia.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Covid, il bollettino delle ultime 24 ore: 73 contagi, un decesso Sono 73 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 73, dei quali 8 in rianimazione. Un decesso.

Tra bambini e ragazzi sono 14 i nuovi casi positivi (fino ai 18 anni). Per quanto riguarda gli adulti si registrano 49 casi nella fascia under60 e dieci casi fra chi ha più di 60 anni. Ieri le classi in quarantena erano 33. I vaccini somministrati raggiungono quota 892.851, di cui 380.549 seconde dosi e 90.273 terze dosi. Le persone vaccinate con almeno una dose sono per la maggior parte della fascia 20-49 anni (172.339). Seguono le fasce 50-59 anni (76.566) e i 60-69 anni (62.464).