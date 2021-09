Covid, più di 1400 trentini si sono già prenotati per la terza dose

TRENTO. Sono 1425, a 12 ore dall’apertura, le persone (over 80 e ultrafragili) che in Trentino hanno prenotato la terza dose di vaccino anti Covid.

Le prenotazioni online sono scattate alle 23 della scorsa notte (venerdì 24 settembre) sul sito dell’Azienda sanitaria e riguardano determinate fasce della popolazione.

La terza dose può essere prenotata in qualsiasi centro vaccinale del territorio e non necessariamente dove sono state fatte le prime due. Gli over 80 possono fare la terza dose anche dal proprio medico di medicina generale, se aderisce alla campagna vaccinale.

Rientra nella categoria degli ultra fragili che complessivamente in Trentino sono circa 3500:

· chi soffre di una patologia immunodepressiva,

· chi assume farmaci che deprimono il sistema immunitario,

· i soggetti trapiantati o in attesa di trapianto,

· i malati oncologici,

· chi ha una patologia rara,

· chi fa il trattamento di dialisi peritoneale.

I dializzati vengono chiamati per la vaccinazione direttamente dai centri dialisi di riferimento.

Come per la prima e seconda dose gli ultra fragili riceveranno un sms di invito per prenotare al Cup online.

Attenzione alle tempistiche, ricorda l'Apss: gli ultra fragili possono prenotare il vaccino almeno 28 giorni dopo la seconda dose, mentre gli over 80 (nati nel 1941 o negli anni precedenti) devono attendere almeno sei mesi dall’ultima dose.

I circa 4 mila ospiti delle case di riposo interessati dalla terza dose saranno invece vaccinati direttamente attraverso le Rsa senza bisogno di prenotarsi.

Intanto oggi e domani (25 e 26 settembre) torna l’Open day vaccinale al drive through di Trento sud: accesso senza prenotazione per chi non ha fatto ancora nessuna dose.