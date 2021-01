Covid, niente più visite ad amici e parenti (fuori Comune) nel weekend: attenti alle multe

TRENTO. Stop agli spostamenti fuori dal comune di residenza nei giorni arancioni, quindi nel fine settimana del 9 e 10 gennaio.

Lo chiarisce una delle “Faq” del Governo (ripresa in una nota del Comune di Trento a parziale modifica di un precedente comunicato) precisando che “tra le 5.00 e le 22.00, sarà possibile spostarsi liberamente all’interno del proprio Comune, quindi anche per andare a far visita a parenti e amici. Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti all'interno dello stesso Comune o del numero di persone che si spostano. Gli spostamenti verso altri Comuni e in altri orari saranno invece consentiti solo per motivi di lavoro, salute o necessità, quindi non per fare visita a parenti o amici”.

Un cambio di indirizzo che in pochi conoscono (anche perché nel periodo delle festività le regole erano diverse) e rischia di dare luogo a comportamenti scorretti e passibili di multe. Attenzione quindi a non commettere l’errore: nel fine settimana si resta tra i confini comunali.