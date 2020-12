Covid, Lidia Menapace ricoverata in gravi condizioni

BOLZANO

BOLZANO. "Lidia Menapace sta male. Abbiamo avuto notizie di un suo ricovero a Bolzano a causa di questo maledetto covid. Le condizioni sembrano molto gravi. Forza Lidia, forza partigiana, siamo tutti con te!". Lo comunica su Facebook Anpi Alto Adige.

Menapace è stata nel 1964 la prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano (assieme Waltraud Deeg) e la prima donna in giunta provinciale. Dal 2006 al 2008 è stata senatrice di Rifondazione comunista.