Covid, in Trentino secondo giorno senza morti. I nuovi contagi sono 247

TRENTO. Anche oggi (5 marzo) nessun decesso per Covid in Trentino.

Il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari sulla diffusione del Coronavirus in provincia informa che sono 247 i nuovi contagi, quasi tutti asintomatici o pauci sintomatici: 7 casi sono risultati positivi al molecolare (su 216 test effettuati) e i restanti 240 all’antigenico (su 3.137 test effettuati). I molecolari poi confermano 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Negli ospedali restano 52 le persone ricoverate (+2), di cui 3 in rianimazione (-1). Nella giornata di ieri sono state registrate 5 dimissioni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano ancora 4.

La situazione dei contagi per classi di età vede:

4 nuovi casi tra 0-2 anni

10 tra 3-5 anni

12 tra 6-10 anni

10 tra 11-13 anni

7 tra 14-18 anni

68 tra 19-39 anni

67 tra 40-59 anni

31 tra 60-69 anni

15 tra 70-79 anni e

23 tra gli over 80.



Le vaccinazioni sono arrivate stamane a quota 1.189.939, di cui 424.634 seconde dosi e 315.812 terze dosi.

I casi attivi sono 2.974 (- 124). Infine, 372 nuovi guariti portano il totale a 135.957.