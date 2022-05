Covid in Trentino: positivo il 12% dei tamponi analizzati

TRENTO. Sono 284 i nuovi casi positivi al Covid rilevati in Trentino: i positivi sono il 12 per cento di quelli analizzati. Lo riporta il bollettino di oggi, 17 maggio, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che fortunatamente conferma anche per le ultime 24 ore l’assenza di decessi dovuti al Covid.

Nel frattempo sale di una unità il numero di pazienti ricoverati in ospedale (ora sono 55), di cui 4 in rianimazione (+1).

Ieri si sono verificati 5 nuovi ingressi a fronte di 4 dimissioni. Riguardo ai tamponi, sono 7 i casi positivi rilevati al molecolare (su 302 test effettuati) e 277 all’antigenico (su 1.950 test effettuati). I molecolari poi confermano 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.219.596, cifra che comprende 428.118 seconde dosi e 340.998 terze dosi. Infine, 474 nuovi guariti portano il totale a 161.536.