Covid in Trentino: otto nuovi positivi hanno meno di 19 anni

TRENTO. Trentottesimo giorno senza decessi in Trentino, ma intanto salgono di altre due unità i ricoverati in ospedale mentre i nuovi contagi sono 33.

Sono le cifre più significative riportate nel bollettino odierno (12 agosto) dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sulla situazione Covid-19 in Trentino. Da registrare anche 24 nuovi guariti che portano il totale a 44.993 mentre le vaccinazioni sono ormai quasi 620.000.

Ieri il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara ha analizzato 381 tamponi molecolari risultati positivi in 8 casi, ma ci sono state le conferme di 13 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 2.345 dai quali sono emersi 25 nuovi casi positivi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video In Trentino 33 nuovi positivi: tutti i numeri di oggi Sono 33 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. Salgono i ricoverati, ma con un solo paziente in rianimazione.

Nel complesso, fra i contagi di oggi troviamo 8 fra bambini e ragazzi (1 tra 0-2 anni, 1 tra 3-5 anni, 1 tra 11-13 anni e 5 tra 14-19 anni) e altrettanti nelle fasce più anziane (5 hanno tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni).

La situazione negli ospedali vede la presenza di 16 pazienti Covid, di cui 1 in rianimazione: ieri ci sono stati 2 nuovi ricoveri e nessuna dimissione.

Questi i dettagli sui vaccini: 619.714 le somministrazioni registrate fino a questa mattina, delle quali 266.510 sono relative a seconde dosi. Nelle fascia over 80, 70-79 e 60-69 le somministrazioni fatte finora sono rispettivamente 67.137, 90.099 e 105.732.