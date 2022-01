Covid, in Trentino oltre 3 mila contagi e due nuove vittime

TRENTO. Oltre 3 mila contagi (3052) su circa 18 mila tamponi eseguiti e due nuove vittime del Covid nelle ultime 24 ore in Trentino. E' un bollettino ancora una volta preoccupante quello diramato oggi (11 gennaio) dall’Azienda sanitaria.

Salgono a 150 i pazienti ricoverati in ospedale, frutto di 23 nuovi ingressi solo in parte compensati dalle dimissioni (appena 8 ieri): in rianimazione ci sono 28 pazienti. L o ha comunicato il governatore Maurizio Fugatti in conferenza stampa, secondo il quale i numeri "pur alti, restano in questo momento da zona gialla".

Nel dettaglio, ieri sono stati riscontrati 151 casi positivi al molecolare (su 1.567 test effettuati) e 2.901 all’antigenico (su 16.846 test effettuati). I molecolari poi hanno confermato 30 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Questa la situazione dei nuovi contagi per fasce di età:

41 tra 0-2 anni,

48 tra 3-5 anni,

143 tra 6-10 anni,

116 tra 11-13 anni,

223 tra 14-18 anni,

ben 1.065 tra 19-39 anni,

seguiti da 1.041 tra 40-59 anni,

237 tra 60-69 anni,

82 tra 70-79 anni

e 56 di 80 o più anni.

Ieri le classi in quarantena erano 4.

Come detto, si aggiungono altri 2 casi alla lista dei decessi per covid-19: si tratta di due anziane ultra novantenni, una di queste priva di vaccino, entrambe con patologie pregresse.

Per contro i nuovi guariti sono 433: il totale da inizio pandemia diventa pertanto 57.732.

Sul fronte delle vaccinazioni, questa mattina si è toccata quota 1.027.756, cifra che comprende 397.262 seconde dosi e 192.632 terze dosi.