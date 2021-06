Covid, in Trentino nessun nuovo positivo ha più di 70 anni

TRENTO. Dopo quattro giorni continua a rimanere fortunatamente vuota la casella dei decessi per Covid-19 in Trentino, ed anche il numero dei nuovi contagi è decisamente contenuto: il bollettino dell’Azienda sanitaria parla di 4 nuovi casi positivi al molecolare e 10 all’antigenico.

I molecolari confermano inoltre 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Intanto le vaccinazioni si avvicinano a quota 345.000 e, con i 32 di oggi, i guariti diventano 43.952.

Tra i nuovi contagi, ci sono 5 ragazzi tra i 14 ed i 19 anni ed un bambino (fascia 6-10 anni), mentre nessun over 70 ha contratto il virus e le infezioni in fascia 60-69 anni si fermano a 2. Ieri le classi in quarantena erano 4.

Calano ulteriormente i ricoverati, che al momento sono 18, di cui 4 in rianimazione: ieri sono stati dimessi 5 pazienti, a fronte di 1 solo nuovo ingresso.

I tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 736 (tutti all’Ospedale Santa Chiara) mentre i test rapidi notificati all’Azienda sanitaria sono 938.

Dei 342.726 vaccini finora somministrati, 109.446 riguardano le seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 64.766 dosi, numero che diventa 73.275 se riferito alla fascia 70-79 anni e 72.715 relativamente a quella 60-69 anni.