Covid, in Trentino altri tre morti e i contagi risalgono a 620. Ma calano i ricoveri

TRENTO. Tre decessi per Covid-19 segnano i dati del bollettino di questo martedì 15 febbraio 2022; l'Azienda sanitaria fa sapere che si tratta di due donne ultranovantenni, non vaccinate e di un uomo di più di 80 anni vaccinato. I decessi sono avvenuti in ospedale e in una struttura intermedia, i tre pazienti soffrivano anche di altre patologie.

Impennata anche per quanto riguarda i nuovi contagi: sono 620, 17 positivi al molecolare (su 298 test effettuati) e 603 all’antigenico (su 6.811 test effettuati), contro i 225 positivi di ieri ma a fronte di molti più test (oltre 7 mila contro i 2668 di ieri). I molecolari poi confermano 11 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Un conforto arriva dal calo dei pazienti ricoverati, sono 127, dieci in meno nelle ultime 24 ore, di cui 13 in rianimazione (-1). Nella giornata di ieri sono stati registrati 8 nuovi ricoveri e 16 dimissioni. I casi attivi nella nostra provincia sono diminuiti di 785 unità e raggiungono quota 6.799.

Questi i dati dei nuovi casi ripartiti per fasce di età:

30 tra 0-2 anni

25 tra 3-5 anni

46 tra 6-10 anni

20 tra 11-13 anni

27 tra 14-18 anni

146 tra 19-39 anni

188 tra 40-59 anni

68 tra 60-69 anni

28 tra 70-79 anni

42 di 80 anni e oltre.



Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 23. Le dosi di vaccino raggiungono 1.169.603 somministrazioni, di cui 420.026 seconde dosi e 300.894 terze dosi. Oggi i guariti sono 1.406 in più, per un totale di 126.320 da inizio pandemia.