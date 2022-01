Covid, in Alto Adige un morto e 443 nuovi casi: 8 pazienti in più in ospedale

BOLZANO. Sono 443 i nuovi casi di Covid rilevati dai tamponi nelle ultime 24 ore in Alto Adige, a fronte di un numero sempre basso di tamponi considerati i giorni festivi. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 526 tamponi PCR e registrato 39 nuovi casi positivi. Inoltre 404 test antigenici positivi.

Cresce il numero dei ricoverati, 8 in più in un giorno: nei reparti ci sono 84 pazienti (erano 76 ieri), mentre sono stabili 18 in rianimazione.

Altri numeri:

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 58 (agg. al 30.12.2021 ore 19:00)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 21

Il bollettino dei contagi in Alto Adige: 443 nuovi casi e un decesso

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 6.172

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 191.688

Guariti totali: 98.073 (+322).