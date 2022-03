Covid, in Alto Adige oltre 1000 nuovi casi e due morti

BOLZANO. Altre due vittime, tra cui un uomo sessantenne, e 1047 nuovi contagi in Alto Adige. Il bollettino di oggi (29 marzo) dell’Azienda sanitaria certifica che la nuova ondata Covid in Alto Adige non è conclusa.

Andamento altalenante dei ricoveri, che ieri erano aumentati di molto e oggi tornano a scendere: 68 i pazienti nei reparti (-5), 3 in terapia intensiva (-1).

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (28 marzo): 800

Nuovi casi testati positivi da PCR: 61

Test antigenici eseguiti ieri: 7.004

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 986

Dati casi positivi del 28.03. per fascia d'età:

0-9: 166 = 16%

10-19: 180 = 17%

20-29: 99 = 9%

30-39: 136 = 13%

40-49: 168 = 16%

50-59: 130 = 12%

60-69: 84 = 8%

70-79: 40 = 4%

80-89: 33 = 3%

90-99: 11 = 1%

Totale: 1.047 = 100%

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 68

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 32 (agg. al 29.03.)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 5

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 3

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.445 (+2; 1M 60-69, 1F 90-99)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 7.561

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 306.788

Guariti totali: 198.500 (+353).