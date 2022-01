Covid, in Alto Adige altre due vittime e 1135 contagi

BOLZANO. Ci sono due nuove vittime del Covid in Alto Adige, due uomini, uno ove 60 l’altro con più di 90 anni. Il bollettino di oggi (10 gennaio) dell’Azienda sanitaria segnala 1135 nuovi positivi (ieri erano stati 1361) a fronte di 1552 tamponi molecolari (domenica erano 847) e 7834 test antigenici (domenica erano 8376).

Sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali: 79 i ricoverati nei reparti ospedalieri (+1), fermi a 18 i pazienti in terapia intensiva.

Gli altri numeri:

Dati casi positivi del (9 gennaio) per fascia d'età:

0-9: 83 = 7%

10-19: 220 = 19%

20-29: 222 = 20%

30-39: 181 = 16%

40-49: 190 = 17%

50-59: 160 = 14%

60-69: 58 = 5%

70-79: 16 = 1%

80-89: 2 = 0%

90-99: 3 = 0%

100+: 0 = 0%

Totale: 1135 = 100%

Il bollettino dei contagi in Alto Adige: 1.135 nuovi casi e 2 decessi

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 56 (agg. al 5 gennaio, ore 19:30)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 53

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 12.857

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 200.980

Guariti totali: 101.332 (+422).