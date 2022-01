BOLZANO. In Alto Adige sono state sospese 31 delle 3000 postazioni per l'inserimento degli esiti dei tamponi, per il sospetto che siano stati inseriti dei risultati "falsi positivi".

Le postazioni rimarranno sospese per la durata degli accertamenti, fa sapere l'Azienda sanitaria.

Se saranno riscontrate irregolarità, la questione verrà denunciata.