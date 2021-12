Covid: due decessi in Trentino e salgono a 95 i ricoveri

TRENTO. Il report di oggi, 10 dicembre, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari trentina registra purtroppo due decessi uno dei quali riguarda un uomo sulla cinquantina.

Inoltre sono 217 i nuovi casi individuati (87 al molecolare su 1.035 test effettuati e 130 all’antigenico su 11.123 test effettuati).

I test molecolari poi hanno confermato 152 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati sono 95, di cui 16 in rianimazione.

Covid, il bollettino delle ultime 24 ore: 217 contagi, due decessi Sono 217 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 95, dei quali 16 in rianimazione. Due decessi.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 10 nuovi ricoveri e 6 dimissioni.

I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 933.916 di cui 383.419 seconde dosi e 125.001 terze dosi. Ieri le classi in quarantena erano 38.