Covid, calano i casi positivi in Trentino e in Alto Adige

TRENTO. Nella settimana dal 13 al 19 aprile sia in Provincia di Bolzano che in Provincia di Trento si registra una performance in miglioramento per i casi di Covid-19 attualmente positivi per 100.000 abitanti (785 a Bolzano, 708 a Trento) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi del 22,9% a Bolzano e del 19,7% a Trento rispetto alla settimana precedente. Lo rileva la Fondazione Gimbe che monitora l'andamento del Coronavirus nelle regioni italiane.

In Alto Adige e in Trentino risultano sotto la media nazionale i posti letto in area medica (6,8% a Bolzano e 12,6% a Trento) e in terapia intensiva (2% a Bolzano e 3,3% a Trento) occupati da pazienti Covid-19. Per quanto riguarda la campagna vaccinale la popolazione altoatesina che ha completato il ciclo vaccinale è pari 77,8% (media Italia 84,1%) a cui aggiungere un ulteriore 1,7% (media Italia 1,6%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 79,7% (media Italia 83,9%). Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 23% (media Italia 10,2%), mentre il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (second booster) è del 0,7% (media Italia 0,7%).

In Trentino è più alto il numero delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale ed è pari a 82,9% (media Italia 84,1%), a cui va aggiunto un ulteriore 2,8% (media Italia 1,6%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 83,2% (media Italia 83,9%). Mentre il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 6,8% (media Italia 10,2%). Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (second booster) è del 0,8% (media Italia 0,7%).

L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana per la provincia di Bolzano è di 455 (-23,7% rispetto alla settimana precedente), mentre per la provincia di Trento è di 425 (-19,7% rispetto alla settimana precedente), così la Fondazione Gimbe.