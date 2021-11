Covid, aumenta la pressione sugli ospedali trentini: 11 ricoveri in un giorno

TRENTO. Il dato che meglio di tutti rappresenta la pericolosità del virus è quello dei ricoveri: ben 11 quelli effettuati ieri negli ospedali trentini che portano il totale a 57 (ieri un paziente è stato dimesso), con 6 persone ancora ricoverate in rianimazione.

Ci sono anche 71 nuovi contagi, individuati tramite circa 5.000 tamponi analizzati ieri.

Le vaccinazioni intanto sono arrivate a 821.497, cifra che comprende 373.830 seconde dosi e 29.981 terze dosi: le autorità sanitarie rinnovano l’appello a prenotare il vaccino e ricordano che da stasera, 22 novembre, la terza dose è accessibile anche agli over 40.

Fugatti: «Stagione invernale da salvare, sì al super green pass» Il peggioramento sul fronte dei contagi sta facendo riflettere su nuove possibili misure di contenimento del virus. Come il green pass rafforzato, che viene promosso da Maurizio Fugatti: «La stagione invernale è troppo importante e va salvata».

Nel dettaglio, sono 38 i casi positivi al molecolare (su 282 test effettuati) e 33 all’antigenico (su 4.532 test effettuati).

I molecolari hanno confermato anche 43 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Nessun decesso fortunatamente, ed il numero delle guarigioni accresce di altri 15 casi attestandosi a 48.429.

Fra i nuovi contagi, 16 riguardano bambini o ragazzi: ieri le classi in quarantena erano 14. Ma ci sono contagi anche nelle fasce più mature: 6 fra 60 e 69 anni, 8 fra 70 e 79 anni e 4 fra gli ultra ottantenni.