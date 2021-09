Covid: altri 71 positivi in Alto Adige

BOLZANO. Sono 71 i nuovi positivi al Covid e oggi non si registrano decessi. Questo in estrema sintesi i dati di oggi 7 settembre dei laboratori dell'Azienda sanitaria.

906 tamponi PCR con 30 nuovi casi positivi e sono inoltre 41 test antigenici positivi.

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 24

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 17

Pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 7

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.187 (+0)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 1.640