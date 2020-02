Un Gran Premio veramente particolare quello andato in scena nei giorni scorsi ai piedi del Sassolungo. In gara due battipista Prinoth, per l’occasione griffati Ferrari. Il team di Maranello si è infatti ritrovato in val Gardena per la tradizionale festa sulla neve e per l’occasione, sulle piste di Piz Sella, davanti al rifugio Comici, è stato allestito un piccolo circuito sul quale si sono cimentati sia i due piloti della Rossa, Sebastian Vettel e Charles Leclerc, che l’intero staff tecnico, alla guida di due battipista Prinoth Husky