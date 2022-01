Coronavirus, uscire dalla quarantena sarà più facile in Alto Adige

BOLZANO. Procedure semplificate per la quarantena in Alto Adige. Come è noto, le persone infettate dal Covid-19 che hanno già effettuato la vaccinazione di richiamo o il ciclo vaccinale è stato completato da non più di 4 mesi devono rispettare un periodo di isolamento di 7 giorni, a condizione che non presentino sintomi da almeno 3 giorni.

Se il ciclo vaccinale è stato completato da più di 4 mesi o se la persona non è stata vaccinata, il periodo di isolamento è di 10 giorni.

La fine del periodo di isolamento avviene in entrambi casi sulla base di un test negativo.

Fino ad ora, se il test era nuovamente positivo, partiva un ulteriore periodo di isolamento di 7 giorni. Questo significava che un secondo test doveva essere effettuato rispettivamente al 14° o al 17° giorno del periodo di isolamento.

Questo iter è stato notevolmente semplificato, anche a causa del minor tempo di incubazione della variante Omicron, ora predominante: se il primo test per terminare il periodo di isolamento è positivo, non è più necessario aspettare altri 7 giorni per eseguire un secondo test e terminare così l'isolamento. Tale test può essere effettuato già il giorno dopo o nei giorni successivi. Se il test risulta negativo il periodo di isolamento si conclude. In precedenza, bisognava sempre e comunque osservare un ulteriore isolamento di 7 giorni.

Le farmacie, i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta ed i Centri per i test devono continuare ad inviare i risultati dei test all’Azienda sanitaria. Dopo un test negativo, l’Unità di sorveglianza epidemiologico emette la notifica ufficiale di fine isolamento e la invia al cittadino/alla cittadina.

Va ricordato che i test per porre fine all'isolamento possono essere effettuati in molte farmacie, presso la stragrande maggioranza dei Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta nonché presso i Centri di test allestiti nei comuni (vedi http://sabes.it/test). Non è necessario presentarsi all'appuntamento indicato dall’Azienda sanitaria dell'Alto Adige nella lettera per la notifica dell’isolamento. Tuttavia, è fondamentale cancellare l’appuntamento indicato nella lettera tramite la piattaforma di prenotazione dell'Azienda https://appcuppmobile.civis.bz.it/main/home, in modo che le risorse previste possano essere utilizzate in altro modo.

I test per terminare il periodo di isolamento sono gratuiti se vengono eseguiti nelle date indicate dall’Unità di sorveglianza epidemiologica, cioè nel 7°/14° giorno o 10°/17° giorno. In tutte le altre date, sono a pagamento.

Sia per eseguire un test che per effettuare una vaccinazione è necessario presentare un documento di identità valido.