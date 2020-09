Coronavirus, un nuovo focolaio in Trentino: 24 positivi

TRENTO. Un nuovo focolaio di Coronavirus in Trentino è stato individuato oggi, 2 settembre, in un'azienda di trasformazione carni di Trento. Contagiate persone in gran parte asintomatiche, tutte al di sotto dei 50 anni. A comunicarlo la Provincia.

L'indagine epidemiologica era scattata dopo che nel fine settimana erano stati fatti tamponi su due persone sospette.

Ora proseguono gli accertamenti sulla cerchia di contatti dei contagiati: in corso di effettuazione un altro centinaio di tamponi.