Coronavirus, spuntano i truffatori che "spacciano" test domiciliari

MILANO. La Croce rossa italiana segnala una truffa telefonica di cui hanno avuto notizia diversi comitati Cri sul territorio nazionale. Si tratta di finti volontari che propongono test domiciliari sul Coronavirus.

Numerosi i casi segnalati in tutto il Nord Italia, ma finora non si ha notizia di episodi in Trentino.

La Croce rossa informa che non è stato disposto alcun tipo di screening porta a porta e invita tutti i cittadini a fare attenzione e segnalare eventuali casi sospetti alle autorità competenti.